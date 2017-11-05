〈南部〉屏東國際風箏節 水果共和國「卡哇伊」

2017-11-05

彩繪屏東最具代表水果

〔記者羅欣貞／屏東報導〕二○一七屏東國際風箏節昨起兩天在高屏溪河濱公園開幕放飛，主題風箏為「水果共和國」，由縣內美術班師生彩繪屏東最具代表的蓮霧、芒果等水果，可愛吸睛；風箏節十一日將移師到東港大鵬灣青洲濱海遊憩區，當天下午三點閉幕。

去年屏縣府首度舉行國際風箏節，反應不錯，今年繼續推出，開幕儀式天氣涼爽，高屏溪畔湧入大批人潮，大人小孩坐在草地上野餐，同時享受放風箏的樂趣，屏東縣長潘孟安也到場同樂。

國內外專業團隊進行ＰＫ賽

潘孟安表示，三天的活動邀請國內外專業風箏團隊進行鬥箏ＰＫ賽等表演，包括德國、日本、法國、瑞典、奧地利、印尼、台灣及中國等風箏愛好者，展現其所創作的藝術風箏作品，以及精湛的風箏放飛技巧，各具特色的造型風箏、硬板風箏及特技風箏等，都會一一綻放在天空。

今年風箏節的主題風箏為「水果共和國」，是由縣內六所學校美術班師生，在三．五米的白色風箏上，彩繪屏東縣最具代表性的六種水果，包括蓮霧、鳳梨、芒果、木瓜、香蕉及檸檬等，昨天開幕飛上空中，可愛鮮豔。

11日移師青洲濱海遊憩區

風箏節今天上午九點至下午五點仍在高屏溪河濱公園舉辦，十一日上午十點至下午五點在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區舉行，每天活動均有屏東縣特色產業市集、創意闖關、捐發票換風箏以及親子彩繪風箏ＤＩＹ、藝文團體表演，以及串行、特技、造型、創意等風箏表演，十一日在青洲則會視海象情況，演出風箏衝浪、水上鋼鐵人等。