〈台北都會〉北市就服處辦徵才 薪水平均34K

2017-11-05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕經濟逐漸復甦，景氣燈號持續綠燈，也帶動就業市場薪資上漲的軌跡，台北市就業服務處今年最後一場「歲末迎薪」中型徵才活動，釋出482個工作機會，就服處表示，該場徵才活動打破薪資漲不動的魔咒，整體平均薪資從年初30K，到該場平均薪資接近34K，令人期待明年就業市場。

「歲末迎薪」徵才活動將於11月10日下午2點至4點半，在台北青年職涯發展中心舉行，以服務業、餐飲業占大宗，擴及科技、製造、營造等多元產業，其中上市的皇昌營造公司，釋出土木工程背景的品管師、助理工程師，薪資最高達35K至40K，甲級安全衛生管理師則45K起跳。

餐飲業龍頭「王品集團」釋出50個、薪資30K的見習襄理，日本知名牛丼專賣店「吉野家」在台積極展店，釋出門市儲備幹部，薪資從35K大躍進到42K。

此外，就服處頂好、北投、艋舺、西門、信義等五處就服站11月6至10日，釋出249個工作機會，同樣以餐飲、服務業居多，零售、物流、保全業其次，廠商包含鬍鬚張、麥當勞、夢想家生活開發公司、萊爾富、美樂食餐飲、山水林環境工程公司等12家企業。

就服處指出，萊爾富便利店最高薪資達45K的儲備幹部，六角國際餐飲集團旗下也有42K的職缺。至於計時人員職缺，包括高時薪的225元兼職家事服務員、150元至225元的Costco展示員等，鼓勵二度就業的民眾或婦女投遞履歷。