〈台北都會〉《五分埔都更》自救會控黑箱 實施者反批「假地主」

2017-11-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市五分埔都更案歷經不同意戶反對、一地兩價等爭議，一路跌跌撞撞以來，終於將進入市府審查程序，但都市發展局前天主持公聽會，自救會仍出面指控選配黑箱作業、程序違法。面對都更案再度蒙上陰影，實施者鄭美蘭昨出面澄清，出示公開展覽版的核定版事業計畫書與議會、市府開會紀錄，反指自救會投訴人並非都更案的真正地主，盼雙方不要再口水戰。

五分埔都更案在信義區虎林街與永吉路一帶，一九五五年，北市府為拓寬道路， 將違建戶、攤販安置於五分埔遷建基地，但發展至今，建物多已老舊甚至變成危樓，因此都更迫切，按規劃將重建為地上二十三層、地下五層的住商大樓，但因自救會連番指控，一路走來並不順遂。

鄭美蘭則無奈表示，這個案子走了二十年，市府也盡量在協助，這麼大案子牽涉到許多地主權益，沒有人會在這裡有黑箱作業，因為從事前的協調、公開展覽、公聽會，到進入市府審議階段，還要陸續經過公聽會、幹事會、聽證會，接下來還有都市更新審議，從作業程序、面積到選配都有各單位層層把關，真正的地主不會有這樣的指控說詞。

對於莊姓、李姓地主指控鄭美蘭選配作業黑箱、甚至購買三戶產權向銀行超貸四．三六億元。鄭美蘭出示事業計畫書指出，自救會所指的那三戶，她連所有權人都不是，何況都更前三戶完全沒有四．三六億元的價值，根本不可能超貸，說手法比照慶富案的實在太離譜，已經嚴重損及她與第一銀行的聲譽權益甚鉅，將保留法律追訴權，必要時會提告。 提供貸款的第一銀行昨也發聲明強調，鄭女士借款金額遠低於李女士所述，且其貸款皆提供十足擔保，絕無超貸之情事。對於李女士惡意指控本行超貸，本行嚴正澄清，並保留法律追訴權。

鄭美蘭強調，對於都更後的選配，是由都市更新處依照二○一一年版本的事業計畫書，讓五十二店家在原來位置做分配，地主、議員都可以作證，根本不可能黑箱作業。

參與都更案的陳姓男地主昨也提到，自救會的莊女士與李女士根本不是都更案地主，沒有土地、建物的所有權，這在公開展覽的事業計畫書中寫得很清楚，上面完全沒有她們兩人的名字，都更已經等了很多年，這樣指控會讓本來就很難走的都更案更加拖延，對同意都更的地主造成很大傷害。