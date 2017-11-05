〈台北都會〉《關係生變？》 柯跑艋舺活動 綠議員全缺席

2017-11-05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲已表態爭取連任，但頻頻砲打中央，引來綠營基層不滿，台北市議員李建昌前天在市政總質詢時說最近基層怨民進黨是「養老鼠咬布袋」，稱柯是「賣友求榮」，昨萬華區熱鬧舉行艋舺健走活動，柯文哲上午八點多到場開幕致詞，包括時代力量立委林昶佐、國民黨市議員郭昭巖均與柯同台，民進黨議員卻全部缺席。

昨天上午柯文哲與林昶佐同台現身，兩人互動熱絡，一起看手機有說有笑。柯文哲稱，兩人是「好朋友」，還幫忙拍攝艋舺青山宮的宣傳影片。林昶佐談及是否與柯合作，也說時代力量以提名議員為主，一切順其自然。

但民進黨就沒這麼給面子，由經濟部工業局主辦的艋舺健走活動昨天上午八時半開幕時，工業局由副局長楊志清代表，僅國民黨籍市議員郭昭巖、吳志剛到場，應曉薇不克出席改派特助代理，鍾小平則在活動摸彩時現身。反觀民進黨籍市議員不見人影，連助理都沒派，只有民進黨市議員顏聖冠在上午十一時出面與民眾互動。

顏聖冠：沒必要刻意見面

顏聖冠昨受訪時表示，昨天的活動選區議員都會提供摸彩品，柯文哲安排上午八時二十分到場，但人最多的時間，就是上午十一時的摸彩時間，在民代週末行程多的時候，當然選效益最大的十一時出席， 並不是對柯文哲有太多的意見，但就是沒有必要刻意跟柯文哲見面。

劉耀仁：到東華大學辦事

民進黨市議員劉耀仁也表示，他和艋舺商圈會長是好朋友，昨是因為要到花蓮東華大學辦事情才沒有出席，並沒有刻意排擠柯文哲。

柯最近從前瞻計畫、台北車站防災應變中心、雙城論壇致詞到世大運維安都能和中央吵，還因此被媒體戲稱「六都吵架王」，惹來民進黨基層不滿，正醞釀明年選舉改推自家人，連獨派都點名要找時代力量立委林昶佐和柯文哲搶台北市。