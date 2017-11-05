〈台北都會〉黃立院問政 公督盟：表現優秀

2017-11-05

〔記者俞肇福、賴筱桐／新北報導〕長期監督立法委員問政品質的「公民監督國會聯盟」執行長張宏林昨表示，時代力量立委黃國昌在立法院表現，第二、第三會期獲公督盟評鑑為優秀立委；問政認真專業。

張宏林說，黃國昌在第三會期提出刪減的預算是最高，法案提案符合公平正義弱勢公益的評分也很高，表現有目共睹，外界有人質疑他很愛演，但這是主觀認定。

張宏林說，黃國昌三個會期的表現，絕對是立法院的前段班立委，問政專業認真的立委若被罷免，則那些問政不及格的立委，豈非更應被罷免。

北社社長：勿妨礙被罷免人及家

至於黃國昌住家受到騷擾，台灣北社社長李川信表示，發起罷免案是任何公民的權利，但必須受到規範，台灣民主發展至今，不同意識形態都應受到尊重，罷免的理性訴求可以公開討論，但不能妨礙被罷免人及其家人的隱私與安全。

法界人士：擾人安寧 法律皆不允許

開南大學法律系副教授張正修則表示，一般人大吼大叫的行為涉及社會秩序維護法第七十二條，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，可處六千元以下罰鍰；另涉及刑法第三○五條恐嚇他人致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑，或刑法第三○六條無故侵入他人住宅、建築物等，處一年以下有期徒刑。他也說，撇除法律層次，民主法治國家應理性討論，爭取選民支持。