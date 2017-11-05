〈台北都會〉罷昌人馬住家吼叫 黃國昌：太過分

2017-11-05

黃父、孩子嚇到害怕

〔記者俞肇福、林嘉東／新北報導〕安定力量成員卅餘人昨天上午兵分多路騎單車在汐止宣傳罷免立委黃國昌，其中有一組車隊人員十餘人，前往黃國昌住家宣傳，大喊「罷免黃國昌、黃國昌下台」，讓黃國昌的父親、小孩心生恐懼。黃國昌指安定力量到他家騷擾到家人「太過分了」，絕不會向這種惡劣行徑低頭。

安定力量：不知黃住處

安定力量主席孫繼正則否認，指他們根本不知道黃國昌的住處，「怎麼可能到他家門口咆哮」，並反諷黃國昌是權謀，不讓他們行使罷免權宣傳的權利。黃國昌晚間在臉書打臉安定力量「不要再說謊了」。

黃國昌昨天早上於個人臉書指出，「安定力量四日竟派人到我家門口大吼大叫，我太太打電話給我，說我爸爸跟小孩很害怕，問我該怎麼辦？」他說，已經儘量忍耐對方造謠抹黑，但這樣去家門口騷擾到他的家人，真的太過分了，再三表示，絕對不會向這種惡劣行徑低頭。不過在黃國昌趕回汐止時，安定力量人員已經離開。

鄰見叫囂人群 皆恐懼

據黃國昌住家附近雜貨店的老闆娘說，這條道路都是住戶出入，鮮少有外面車輛，昨天早上十點多，突然出現一群人在黃國昌住家外叫喊「罷免黃國昌、黃國昌下台」，她當時人在雜貨店外，趕緊跑進店裡，嚇得渾身起雞皮疙瘩。

有兩、三個在住家外聊天的老鄰居，也起身回家，緊閉門窗，不想惹事，「那些人大概停留不到十分鐘就離去」。雜貨店老闆娘晚間受訪時說，她到晚上想起來還是害怕，這裡這麼單純安靜社區，「為什麼要這樣？」

黃國昌：暫不提告

新北市警局汐止分局長周國雄、偵查隊長葉蒼池趕來關心，並詢問趕回家中的黃國昌是否要提出告訴，黃則表示：「暫時不需要！」

對於安定力量主席孫繼正說，安定力量成員並不知道黃國昌家住哪裡，只是到處宣傳；這樣單純的公民自覺活動，不希望受到干擾而中止。

黃國昌氣憤的說，五月他們（安定力量）就在住家附近連署，不要再扯謊，有甚麼事針對他，不要騷擾他的家人。