〈北部〉餓肚募愛心 20校長鐵馬環宜蘭

2017-11-05

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣二十名國中小學校長，響應台灣世界展望會「飢餓三十」人道救援行動，發起「我來騎車你作公益」，車隊昨天出發，預計兩天內繞行全縣一百五十公里，以「我騎一公里，你捐十塊錢」向親友募款，再捐給「飢餓三十」執行人道救援行動。

展望會發起的「飢餓三十」，讓民眾體驗飢餓，募集愛心捐款，投入全球緊急災變，幫助需要幫助的地區。

2天騎150公里 募逾30萬元

「我來騎車你作公益」已邁入第七個年頭，校長鐵馬車隊昨天上午八點出發，第一天繞行宜蘭縣溪南地區一百公里，今天繞行溪北地區五十公里，兩天合計一百五十公里，參與活動的校長，除了三十小時不進食，還要自行向友人募款，每人至少募得一千五百元，所得全部捐給展望會，募得資金已超過三十萬元。

領隊鄭文嵐是前利澤國中校長，他說，很高興看到許多人支持認同公益活動，校長是學校發展領導人，如今帶頭作公益，對學校師生應有正面引導作用，促使生命教育深入校園，正面能量影響社會大眾，進而喚起更多人投入愛心。

展望會市場行銷處長陳維智說，校長忍耐飢餓感的同時，還要付出體力騎一百五十公里，他們的毅力與愛心，讓人感到敬佩，一併感謝校長們連續七年響應這項愛心活動。