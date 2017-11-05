〈北部〉細雨難擋熱情 峽谷馬拉松萬人奔馳

2017-11-05

楊俊瀚的學弟妹領跑

〔記者王峻祺／花蓮報導〕享譽國際路跑賽事的「太魯閣峽谷馬拉松」，昨早在東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，今年共有一萬二千名選手同時跑進太魯閣峽谷，剛拿下今年世界大學運動會一百公尺金牌選手楊俊瀚的玉東國中學弟妹們，還受邀領跑五公里迷你馬拉松，帶領所有選手一起為夢想而跑。

77歲長者也來參賽

太魯閣峽谷馬拉松今年報名依舊秒殺，主辦單位自逾三萬人中抽出一萬二千人、計十六國選手參賽；今年有一名游姓跑者連跑太馬十四屆，另名謝姓選手則到過十二國參加路跑賽事，參與半馬、全馬賽程的七十七歲、七十六歲最年長跑者等人，均獲贈主辦單位五千元驚喜獎金。

台灣最速男楊俊瀚剛成為台灣廿六年來，首位拿下世界級一百公尺田徑金牌得主，目前因人在日本受訓，昨還遠距離錄製影片，替為五公里迷你馬領跑的母校玉東國中田徑隊選手加油。

昨早天空雖然一度飄起細雨，仍不減選手熱情，逾萬名跑者自七時許從東西橫貫公路牌樓前鳴槍起跑，萬人同時奔馳在擁有國際級壯麗景色的峽谷賽道中相當壯觀，也不時可見選手停下腳步欣賞難得一見的峽谷美景。

花蓮縣政府副秘書長李宏滿說，有幸見證愛好路跑者一生必定朝聖的太魯閣路跑賽事，峽谷馬拉松今年邁入第十八年，已吸引逾十萬人次共襄盛舉，為許多民眾留下美好回憶，未來還將繼續籌辦下去，讓我們相約明年見。

肯亞抱走全馬冠軍 半馬留台灣

男子全程馬拉松第一名為肯亞選手James Munyi Maraqu，成績二小時卅三分四十五秒，女子由同為肯亞籍的Margaret Wangui Njuguna奪冠，成績二小時四十九分四十二秒；男子半程馬拉松第一名是台灣選手陳秉豐，成績一小時十三分卅八秒，女子第一名張芷瑄也是台灣人，成績一小時廿五分五十六秒。