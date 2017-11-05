〈北部〉促銷高鐵特定區土地 苗縣府辦健走

2017-11-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「高鐵苗栗特定區」區段徵收的住宅區土地，自一○四年底前標售出土地後，至今年十月底連續二十一次標售均流標，苗栗縣政府為刺激買氣，還成立「土地開發行銷專屬網站」，縣府地政處昨天舉辦「建構便捷新商圈、營造富麗新都心」健走活動，吸引五百多人參加，盼透過健走，讓民眾認識高鐵周邊環境，刺激人氣投標。

高鐵苗栗特定區產業專區有三筆土地、佔地十公頃，若全部順利標售，將可挹注苗栗縣庫六十億元，不過，從一○三年開始標售，迄今已公告招標二十二次，都乏人問津。

另屬地政處負責的高鐵苗栗特定區區段徵收的十四筆住宅區土地，從一○五年初開始持續招標，迄今共招標二十一次都流標，若十四筆順利標售，則能挹注縣庫八億元。

苗栗縣房仲業者說，苗栗高鐵周邊有大片建地，原本冀望後龍遠雄醫療專區能帶來工作機會，如今醫療專區開發案停擺，空有土地，卻無工作機會，加上生活機能不佳，導致交易未如預期。

苗縣府地政處昨天舉辦健走活動，從客家圓樓出發，經高鐵六路走到英才書院，折返客家圓樓，全長約四點六公里，一早由縣長徐耀昌鳴槍出發，因天氣不錯，吸引五百多位民眾參與，途經高鐵車站及新港國民中小學，盼藉由健行活動，行銷高鐵苗栗特定區住宅區用地。

苗栗縣府地政處指出，高鐵苗栗特定區開發面積約二○五公頃，以區段徵收整體開發方式形成完善的公共設施，特定區內有台鐵、高鐵共站形成苗栗縣境內交通轉運中心。

地政處說，後龍高鐵區開發後，已陸續推出三個建案，於新東路與高鐵六路路口亦有7-11便利商店，已漸有發展為新都中心之趨勢，盼有興趣者踴躍投標。