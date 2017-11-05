〈北部〉三毛詩文上護欄 清泉風景區好文青

2017-11-05

縣府、五峰公所 花4千萬改造

〔記者廖雪茹／五峰報導〕新竹縣政府與五峰鄉公所，向交通部觀光局爭取四千萬元，改善清泉風景區公共設施，加強清泉入口意象，整修三毛故居周邊步道等設施，並在張學良文化園區增設戶外泡腳池，工程已全數完工，希望提升觀光品質，迎接秋冬旅遊季的到來。

縣府觀光旅遊處表示，五峰鄉桃山村的清泉，因溪谷有溫泉湧出，泰雅族人稱為「ulay-mkilix」，意指「自然的熱水」，溫泉屬於無色無味的弱鹼性碳酸泉，為前往觀霧、大霸尖山途中的景點，每到秋冬山巒層層、秋楓片片，四座吊橋橫跨上坪溪，還有桃山步道、清泉步道和瀑布，觀光資源豐富。

縣府提出「清泉風景特定區觀光山城再生計畫」，五峰鄉公所研擬「清泉風景特定區整建工程計畫」，各獲觀光局補助兩千萬元，改善公共設施。

張學良園區內 新增遊憩設施

縣府交旅處處長李銷桂表示，除了加強清泉風景區的指標系統，這次工程也改善風景區的入口意象，辦理清泉溫泉會館周邊綠美化，並整修三毛故居周邊環境，用三毛詩文裝飾護欄；還在原有的將軍池外，另於張學良文化園區內增設一處戶外泡腳池及遮陽亭。

五峰鄉代理鄉長江長彬說，公所負責清泉入口到頭目廣場的人行步道改善、清泉步道整理等工程，目前已完工；原在廣場擺設的攤販，經協調，公所為兼顧園區整體環境和村民生計，同意近日在原住民族館前的公有地，統一規劃十個攤位提供營業，但業者須自付租金和水電等費用。

縣府表示，清泉擁有許多迷人的故事，如美籍神父丁松青在清泉部落服務近四十年期間，寫作並創作天主堂彩繪玻璃和原住民壁畫，三毛因翻譯他的著作來到五峰，跟著定居現今「三毛夢屋」。配合十二月初張學良兩岸三館交流年會，希望提供優質的旅遊環境，帶動五峰特色觀光。