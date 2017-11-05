〈北部〉新舊開發案地價稅兩樣情 待解套

2017-11-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕同樣是非都市計畫土地開發案，早期因法令不健全，道路等公共設施都屬於私有，公告地價比照社區建築用地，每年公設繳交的地價稅比社區房屋地價稅高出好幾倍，但新制的開發案，公共設施捐給政府，就沒有地價稅的問題，市議員黃傅淑香要求市府協助解決；對此，市長鄭文燦說，市府已經注意到這個問題，年底審議公告地價時，會回歸目的事業用途重新審議。

鄭文燦︰會回歸目的事業用途重新審議

地政局地用科長邵俊宏表示，桃園市共有六十一個開發案，種類很多，包含高爾夫球場、住宅社區、工商綜合區、工業區等，目前非都市土地開發案大都依「非都市土地開發審議作業規範」辦理，開發案至少要捐出三成以上公共設施，包含道路、公園、污水處理廠、學校等，這部分土地登記給地方政府，另社區公共事業用地如電力、滯洪池等，則是按使用計畫內容編定使用地類別。

邵俊宏說，至於早期開發案大多屬於山坡地，是以「山坡地開發建築管理辦法」申請開發，以大溪鴻禧山莊為例，該開發案編定為山坡地保育區丙種建築用地，社區編定為丙種建築用地，道路、生態保護區、公園及兒童遊戲場、停車場也是丙種建築用地但限制用途，全區則是一個公告地價。

黃傅淑香說，大溪鴻禧山莊居民向她陳情，鴻禧山莊的公共設施包含道路、公園、生態保護池都登記在鴻禧公司（負責人張秀政）名下，鴻禧破產後，鴻禧山莊的道路、公園、生態保護池都被法院拍賣，之前有人拍得道路用地後前往社區封路，社區無奈只得買下土地，另將所有拍賣的公設地買回，才發現地價稅嚇死人。