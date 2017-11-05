〈北部〉舊浴缸打造卡通人物 花彩節迎賓

2017-11-05

〔記者李容萍／中壢報導〕「哇！是海綿寶寶與小蝸、派大星、小小兵、櫻桃小丸子、蠟筆小新、米菲兔，還有龍貓、無臉男、熊本熊！」這些受邀在桃園花彩節中壢場區站崗的可愛卡通角色，全出自龍潭區「熊爸創意再生修惜站」，使用不同年代的浴缸回收再利用製成，堪稱是最佳的「破銅舊錫」裝置藝術作品。

熊國興作品 妝點中壢場區

四十五歲的「熊爸」熊國興高職念汽修科，遺傳了父親愛撿東西的勤儉個性，畢業後在車業累積經驗、磨練技巧後，靠著擅長的鈑金、烤漆自行創業；由於工作忙碌，沒時間陪伴三個女兒，直到六年前第四個女兒出生，他下定決心要讓么女感受父愛，五年前起投入二手物的改造工程，一○四年底向環保局申請設立「龍潭熊爸創意再生修惜站」。

熊爸的創作「工廠」位在龍潭五福街巷弄的修車廠，廠內堆滿一般人視為「垃圾」、卻是熊爸為愛女打造夢幻童年樂園的最好材料，他憑著汽修鈑金的專業，將廢鐵結合受歡迎的卡通人物，重新賦予生命，例如以浴缸打造成可愛的卡通人物，每件作品都展現無限創意和滿滿父愛。

四處選材 打造愛女夢幻童年

熊爸只要有空，就帶著「熊媽」周明芳四處到回收場選材料，為了尋找老家具、老材料，也常開車到外縣市幫人清理房子，撿回要被丟棄的回收物品，再加工、改造。

熊爸說，親友見他花錢買二手物都笑他傻，桃園市的回收場都知道他在收購，所以收購回收物的價錢總是比較貴，但他不以為意，因為他總能看出廢材做成成品的樣子與價值，不在乎入手的價錢，而且為了給孩子美好的童年回憶，以及推廣資源再利用的循環經濟理念，他會樂此不疲一直做下去。