〈中部〉二重溪魚群暴斃 疑疏浚阻水流惹禍

2017-11-05

清出死魚逾6百公斤 將追凶開罰

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區二重溪又傳出大量魚群暴斃，昨天魚屍佈滿溪面，令人怵目驚心，環保局初步調查，疑似上游疏浚工程阻隔水流，下游缺水且溶氧量不足，造成魚群缺氧致死，至少清出六百公斤死魚，已採驗水質並進一步追查開罰。

二重溪河段去年四月曾因上游成衣廠大火，染劑排到溪中，導致大量魚群暴斃，從太原路附近景賢六路至八路的溪段，遍佈魚屍。昨天，市議員謝明源服務處主任謝家宜又接獲溪面滿佈魚屍的通報，到場查看，發現水位甚淺，水流停滯不動，幾乎是一灘死水，導致魚群難以存活。

初驗水質無異常 但水中溶氧量低

環保局稽查大隊長王宗邦指出，三日晚間接獲通報派員查看，現場並無工程單位施工，初步採樣水質發現酸鹼值、溫度、重金屬無異常，但水中溶氧量僅一．六三mg/L（二mg/L以下會造成魚群死亡），導致魚群缺氧，集體死亡。

環保局查核無可疑工廠違法排放廢水，詢問附近民眾，上月卅、卅一日，水利局委外包商進行疏浚工程，溝渠土石阻隔水流，造成下游缺水，流量不足、水位過低，將行文水利局調查並於施工時注意基礎水流量。隔天清潔隊也進行捕撈工作，清出逾六百公斤死魚。

王宗邦表示，工程單位施工造成水質混濁、污染，可依水污法開罰三萬至三百萬元，如果截斷水流，則要依水利相關法規查處，環保局將加強稽查，待水質報告出爐，會進一步究責，若當場查獲施工污染，則會依法開罰。

屢傳人為肇禍 居民促加強稽查

謝家宜和附近居民表示，該溪段生態佳、魚群豐富，卻一再發生人為事件導致魚群集體暴斃，希望工廠或施工單位能謹慎愛護生態，並請相關單位加強稽查。