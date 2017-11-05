〈中部〉新社花海 林佳龍稱讚天然的最好

2017-11-05

11日登場 休閒農業、文化觀光為主軸

〔記者李忠憲／台中報導〕新社花海將於十一日登場，為期兩週，少了台中國際花毯節繽紛美麗的布置，花海將以天然呈現花卉之美。農委會種苗改良場表示，目前大多數花開約二至三成，最佳賞花期將在十一日開幕後一週，歡迎民眾來賞花。

新社花海今年邁入第十二年，每年均吸引大批人潮前往，雖帶來許多商機，但大塞車情況讓當地人苦不堪言。市府為解決塞車狀況，去年讓國際花毯節與新社花海分家，移至后里環保公園舉辦，花海人潮果然減少，沒再出現塞車情況。

市長林佳龍趁新社花海開幕前夕，昨日上午前往視察，直誇「天然的最好！」他表示，今年花海很不一樣，以休閒農業和文化觀光為主軸，不僅串聯在地社區、商圈及農業，同時將連結浪漫台三線、國際慢城計畫及明年世界花博，整體帶動地方發展及提升旅遊品質。他希望花海不是只有撒種子，希望花卉、水果、園藝及農業等這些台灣之光，每年可以透過新社花海來呈現。

無人工建物 回歸自然呈現花卉之美

種苗改良繁殖場副場長李美娟表示，新社花海將於十一日正式開幕，二十六日落幕，目前的花況除蕎麥花田已開八成，大片白色花毯有如韓劇《鬼怪》場景。另有可食地景區，栽植兩公頃各類菜苗，打造出可以吃的蔬菜花園。其他包括大面積撒播的波斯菊、百日草等，需等到開幕時才會盛開，預估開幕後一週是最佳賞花期。

種苗場表示，今年新社花海總面積約三十一公頃，包括景觀撒種區、精緻花草區、主題區、展場區等。往年展區總面積約四十五公頃，今年因需供應高粱種子給金門農民，因此目前有十四公頃高粱田，已抽出金黃粱穗，不對外開放，民眾可遠望欣賞。此外，現場也不搭建地上建物，將壯闊大地桌布，還給花花草草們。