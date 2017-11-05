〈中部〉農夫捐物資 覓得美嬌妻

2017-11-05

曾啟豪結緣創世名間站長江宥蓁

〔記者劉濱銓／南投報導〕做好事、得良緣！南投名間鄉年輕的稻米育苗農友曾啟豪，一年多前因捐贈物資，與華山創世基金會名間站長江宥蓁結識、交往，昨二人舉行婚禮，曾迎娶時還商請親友出動耕耘機、搬運車當禮車，一路風光前往餐廳，吸引民眾好奇目光，「農」情蜜意引發轟動。

卅一歲的曾啟豪表示，他之前是職業軍人，因父親身體欠佳，才退伍返鄉接續家業，務農則主要是培育稻米種苗，並栽種蔬果等，而因家裡有經營宮廟，每有白米、油等物資就會提供給社福單位，或是華山服務的獨居老人，他也因此才結識站長江宥蓁。

之後他發現江在服務老人過程中，相當熱心、體貼，不僅時常關心慰問老人家，若是志工沒空，她還會幫忙老人拿藥，而他則是利用互動機會，幫忙江服務老人、接送，或是搬物資，才漸漸培養出感情。

他說，生長在農村世家，到他已是第三代，農耕機具是農人賴以維生的工具，結婚迎娶才會以此當作禮車，而在六輛車的車隊中，有三輛耕耘機，一輛搬運車，還有二輛轎車，其中耕耘機每輛要價三百萬至五百萬元，車隊總價破千萬元，希望藉此讓妻子與親友留下難忘回憶。

江宥蓁表示，以農耕機具當禮車是二人的共同想法，因她小時候也住在名間農村，對於農村文化有一份難以忘懷的情感，而她大學畢業後便想當社工，才返鄉服務老人，此次非常感謝親友贊助耕耘機，才能讓他們的婚禮特殊又有意義。