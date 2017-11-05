〈中部〉二水國際跑水節 掀9年前官場軼事

2017-11-05

當年引水人 不慎觸及香火遭三度灼傷

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「二○一七年二水國際跑水節」昨天於二水鄉八堡圳取水口登場！今年照例由文化局長陳文彬擔任「引水人」。他表示，引水人要跑全程二公里，這是體力大挑戰，但他會全力以赴，並希望農用水不要再被大財團壟斷，讓農人能安身立命，這也是跑水的精神。

跑水節原為「跑水祭」，與八堡圳的開鑿有關。相傳三百年前開墾彰化平原並引濁水溪灌溉時，由一位「林先生」指點，順利引溪水進八堡圳，日後要引水入圳時，都擺香案祭拜河神及林先生，並安排年輕男子擔任引水人，在水道上奔跑，如果跑不過湍急的圳水，可能有滅頂之禍。

引水人在奔走時，要頭頂牲禮並以雙手扶持，負責引領祭水人前進，因水流控制不易，經常有跑水者被大水沖走，通常由「爛命一條」的「羅漢腳」（未有妻小、家業的男子）擔任，由於太過凶險，此儀式逐漸式微。

林田富代打 自此官運亨通升到副縣長

在八十四年間，當年文建會（文化部之前身）辦理全國文藝季，首創官辦「跑水祭」，一舉打響名號，後來此活動都稱「跑水節」，並由當地的壯丁擔任引水人。沒想到在九十七年間的跑水祭時，身穿簑衣的引水人不小心觸及香火，迅即引燃整件簑衣，造成其全身三度灼傷送醫急救，在典禮現場上，前縣長卓伯源指示由文化局長林田富下場當引水人，林田富披上簑衣，走完兩公里全程，到終點時臉色已慘白，但日後他卻官運亨通，不久升任教育處長，又陞官到副縣長，使得「官員當引水人可以官運亨通」的傳聞不脛而走。

陳文彬下水 祈願農用水勿被財團壟斷

昨天引水人再度下場，由文化局長陳文彬擔任。他走完全程後氣喘吁吁表示，在整個儀式的過程中，他只想到「大財團，不要來跟農民搶水」！

他說，每一年下水都戰戰兢兢，因為這是體力大挑戰，對於「官運博翻身」之說，他說，「那是民間八卦，聽聽就好」，因為引水人是很神聖的角色，他腦海中飄過的都是先人篳路藍縷，開墾彰化平原的點滴，對於「博翻身」之說，他倒認為，應該是「農民和人民」博翻身，農用水不要再被大財團壟斷，讓農人能安身立命，這也是跑水的精神。

縣長魏明谷表示，二水跑水節可說全國唯一有關水圳的活動，而且也延續三百多年之久，辦這個活動就好像在辦喜事，社區都出來參與，藉由活動紀念先人過去開墾八堡圳灌溉著彰化平原，才能生產物產豐饒的五穀，養育著所有的民眾。