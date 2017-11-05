〈中部〉大埔美一 期營運 不如預期

2017-11-05

〔記者蔡宗勳／大林報導〕嘉義縣大埔美精密機械園區第一期開發逾十年，原預計八十八家廠商設廠營運，帶動二萬四千個就業機會，迄今卻只三十家營運，目標達成率才三成四，遭質疑績效遠不如預期，嘉縣人口依舊直直落，且一期有六筆土地因購地廠商沒有建廠意願，遭縣府原價買回，再標售反而大賺一筆，雖充裕縣庫，但整體開發也延宕。

縣府經濟發展處長林學堅說，建廠中五十四家，明年底之前可望逾九成營運，就業人口二萬人以上，至於原價買回再賣出賺一筆，是參考二期售價，並非炒作地價。

這六家土地被原價買回的廠商，有些是因景氣變化，調整擴廠與遷廠步調，而不來建廠，其中土地面積最大達六公頃的廠商，是負責人已經七十多歲，第二代無意接棒經營，決定不再建廠。

林學堅表示，經濟部工業局推動閒置工業用地先罰後強制拍賣政策，縣府自力推動大埔美園區開發時，就在出售要點明定購地廠商三年內未依核定營運計畫書完成使用者，縣府得依原價無息買回土地的機制，截至這個月，已買回六家廠商共十五‧一二公頃土地，並重辦出售，除一筆一‧八三公頃公告出售期間在十月底截止，其餘五筆都賣出。

林學堅說，縣府開發工業區是要招商、增加就業機會，土地售價相對便宜，大埔美一期落在每坪一萬五千至二萬五千元，二期考慮物價等因素調整到二萬八千至三萬三千元，一期重新出售報價參考二期，訂在二萬六千至三萬二千元。