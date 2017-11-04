〈南部〉揭密! 新化國小石碑 是日治紀念碑

2017-11-04

〔記者黃文瑜／新化報導〕校園裡總有鬼故事傳說，新化國小擁有一百廿年歷史，傳說學校樹林裡的石碑有諸多禁忌，鬧出許多鬼故事，經文史工作者在台、日兩地考證及研究下，才發現是新化國小畢業校友於建校廿週年（一九一八年）送給母校的回饋禮，紀念對學校有重要貢獻的師長；但歷經歲月摧殘，石碑破舊不堪，希望在學校一百廿年校慶之際，能提報為歷史文化資產，並恢復原貌。對此，文化局表示，待提報後才能評估能否列為歷史文化資產。

這座石碑位於新化國小操場邊，旁邊長滿樹木，傳說中容易聚陰的老榕樹又緊鄰嘉南大圳，一直以來，學生間都謠傳是墓碑、千人塚，還有某任校長亂動石碑就出車禍，被土匪殺害的六位日本籍小學老師的故事等傳說，都搬到學校內神秘的石碑上。

新化文史工作者康文榮多年前從已故校長林榮矜家族、台師大教授蔡錦堂取得三張日治時期校園寫真，才發現被認為鬧鬼的石碑，竟是大家畢業典禮時或重大活動必定拍照的校園景點。後來文史工作者蔡宗霖又找到「臺灣日日新報」一九二二年的報導，證實這座紀念碑是建校廿週年時，由校友建造的感恩紀念碑，刻有四位重要師長的名字與貢獻。

如今這座石碑已破損，公所及文史工作者和校方都希望將這座近百年、具有文化及教育意義的石碑，提報為歷史文化資產。文化局表示，由於歷史文化資產不但要年代久遠，還需評估其文化及歷史價值，仍待專業評估，才能設立為歷史文化資產。