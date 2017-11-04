〈南部〉購物兼打流感疫苗 全聯設接種站

2017-11-04

〔記者王捷／台南報導〕防疫第一線，台南衛生局今天在台南的全聯指定門市，民眾只要符合公費流感疫苗施打條件，就可免費施打疫苗，也讓施打疫苗更方便。

今起可在指定門市施打

今年流感疫苗於上月全面開打，為讓市民接種疫苗更便利，台南衛生局與台南全聯福利中心合作，只要符合公費流感疫苗施打條件，今起可在指定時段、門市接種疫苗。

全聯安南區北安店、東區崇道店、永康區富強店、歸仁區歸仁店，都是早上八點半到十一點半開放施打疫苗；中西區民權店是在下午四點至六點，五個分點將有專業醫療團隊醫師、護理師貼心進駐，設立流感疫苗接種站。衛生局邀請民眾，在採買之餘，一起來打疫苗，將保護力一併帶回家，成就完美「精打」細算，省時又保健康。

公費流感接種對象包括五十歲以上成人、高風險慢性病、重大傷病、罕見疾病者，還有滿六個月以上至國小入學前幼童、國中、高中職及五專一到三年級學生、少年矯正學校及輔育院學生、孕婦及六個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員等。

符合免費者 仍酌收掛號費

台南衛生局指出，符合免費身分，仍要酌收掛號費，每個疫苗施打站的掛號費不同；若不符合免費身分，也能自費施打，費用可參考衛生局網站，疫苗數量有限，請民眾務必把握流感疫苗施打期間。