〈南部〉台灣貨幣演變 鄭成功文物館展出

2017-11-04

集結最早、最貴、最重貨幣

〔記者劉婉君／台南報導〕一九四九年台灣推出新幣制，當時四萬元舊台幣只能換一元新台幣，兩者落差有多大？正在鄭成功文物館展出的「點紙成金—古文書與台灣貨幣特展」，模擬當時情境呈現，讓參觀民眾超有感。另外還有台灣最早的紙幣、最重的貨幣、目前台灣貨幣國際拍賣金額最高的貨幣，全部集合在一起，即日起至明年三月四日展出，帶領民眾認識台灣曾發行過的各式錢幣。

模擬4萬元舊台幣 換1元新台幣

「點紙成金—古文書與台灣貨幣特展」由文化局與台灣古文書學會合辦，除了展出鄭成功文物館的館藏外，還集結了國內私人珍藏的壓箱寶，總計兩百七十件貨幣，市值上千萬元，橫跨了荷西時期到二戰戰後。

此次特展集結最早、最重及最貴的貨幣，其中，最早的為鄭成功文物館館藏的「同懷存銀單」，是清同治年間，台灣在處理民變「戴潮春事件」（一八六二至一八六五年）時，為了成立「台灣籌防總局道府」軍事機構，由台南當地巨紳協助官方籌措軍餉所發行的銀票。

伍圓銀券 375萬從國際拍賣購得

清光緒年間的「伍拾兩馬蹄銀錠」，重達一千八百五十公克，為台灣史上最重的貨幣，由策展人張敦智收藏。而台灣日治初期、一八九九年台灣銀行成立之初發行的「正票」「伍圓銀券」，由ACCA亞洲錢幣鑑定中心收藏，花三百七十五萬元才從國際拍賣市場購得，為目前台灣貨幣國際拍賣金額最高者。

另外，一九四九年，台灣曾因捲入中國經濟風暴引發的通貨膨脹中，當時被迫推出幣制改革，因而有「四萬舊台幣兌換一元新台幣」，展場內不僅模擬四萬舊台幣堆疊成山情景，與展示櫃裡的一元新台幣相對應，還有政府推動新幣制的新聞報導，以及「戰後世界各國人民一日所得一覽表」、物價範例，讓民眾更能感受當時的通貨膨脹情形。