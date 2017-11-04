〈南部〉小林平埔夜祭 牽戲古調重現

2017-11-04

最重要文化資產 花媽上山參與

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年農曆九月十五日，是「小林平埔夜祭」舉辦的日子，高雄市長陳菊昨晚特地上山參與夜祭，陳菊說，「夜祭」不但是高雄最重要的文化資產，更是八八風災後聯繫族人文化與情感的重要儀式與活動。

平埔原住民身分 將推動正名

陳菊昨晚與文化局長尹立等人前往甲仙區小林里五里埔社區參與夜祭，陳菊指出，高雄已分別將「阿里關夜祭」、「頂荖濃夜祭」與「小林夜祭」登錄為高雄市三大重要平埔祭典，而在中央的政策推動下，也將通過「原住民身分法修正草案」，增列「平埔原住民」的身分，市府未來將與族人一起努力，推動族人身分的正名、推動大武壠族傳統文化。

昨晚夜祭時，大武壠族人失傳已久的祭典儀式及牽戲古調重現，族人除了原汁原味吟唱古老曲調外，更將夜祭與大武壠族古謠做結合；這些古謠的蒐集始於一九三○年代，由日本人類學家淺井惠倫所採集，包括挑選勇士的「巴達興」、祭拜太祖所唱的「祭品之歌」、於公廨外男女同樂的「男女對唱曲調」等，經過族人與學者的努力，如今才能再度傳唱這些古謠。

高市文化局指出，近年來持續協助族人進行大武壠文史復振培訓課程以及古謠典藏相關活動，並在小林平埔族群文物館展出「回家—小林村的故事」特展，更發表「網苧記憶—大武壠網袋復振成果展」，該技藝是由部落一位高齡九十五歲的耆老進行指導，這位長老也是當今唯一擁此技藝者，部落青年與婦女們透過向長老學習，而發起網袋技藝復振運動，齊心努力留下大武壠族的傳統技藝。