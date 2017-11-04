〈南部〉劃設完全禁漁區 中國越界漁船才是殺手

2017-11-04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕東西吉廊道爭取劃設完全禁漁區，作為成立台灣海洋種源庫，立意雖良善，正反兩派爭議不休，但對於最大的隱憂來自於中國越界漁船，雙方則看法一致，都同意中國滾輪式拖網漁船，趁冬季風浪惡劣之際，大舉越界而來捕撈，才是海洋生態最大的殺手。

大舉捕撈傷生態

轄管面積高達三萬五千多公頃的南方四島國家公園（含海域面積），卻僅設有三名國家公園警察，配備一艘小警艇，主要還是以陸域治安為主，夏季風平浪靜還能出海執法，遇到冬季海象惡劣之際，還是得依賴澎湖海巡隊警艇馳援，但由馬公隊部趕往東西吉海域馳援，需時一個半小時，因此往往鞭長莫及。

另外中國漁船大部分材質都是鐵殼船，十級風浪也能出海，但警艇都是玻璃纖維製造，雖然有五百噸級澎湖艦坐鎮，但仍不敵惡劣風浪及中國鐵殼船碰撞，因此中國漁船常常以避風為名，冬季東北季風起時「包圍」南方四島、七美、花嶼等島嶼，澎湖海巡隊先前使用超前部署，警艇就近停靠七美港，隨時支援南方各離島驅離中國漁船，曾收到不錯成效。

但超前部署涉及人員、油料及補給更新等，都需要龐大的財力，因此各界希望中央正視此一問題，加強澎湖海巡隊設備，並給予充足後援，必要時也應出動海軍艦艇護漁，才能確保南方四島台灣種源庫資源，徹底解決外患問題。