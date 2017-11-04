〈南部〉〈南方四島〉東吉嶼、東嶼坪 明年起收登島費

2017-11-04

12月完成公告 1月實施

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕南方四島國家公園東西吉廊道劃設完全禁漁區，由網路名人「鯊魚哥」吳祖祥在公共政策網路參與平台提案，因連署人數超過五千人門檻，昨日在澎縣府召開政府聯絡人協作會議，並透過網路直播分享給關心的民眾了解。

收費標準將送立法院決議

另，提案人吳祖祥配套措施提出徵收登島稅，海洋國家公園管理處長洪啟源表示，徵收登島稅於法無據，但可依國家公園管理法收登島費，將在今年十二月完成公告程序，明年一月實施，至於收費標準或有澎湖籍與外縣市差異，都將送立法院決議。

由於南方四島目前僅東吉嶼及東嶼坪開放觀光，西吉嶼為無人島，西嶼坪則無觀光價值，所以完成公告程序之後，明年一月赴東吉嶼及東嶼坪將收登島費。

東西吉廊道劃禁漁區提案

根據提案人鯊魚哥的說法，東西吉廊道僅一千二百公頃，只占了三％劃設完全禁漁區，並可透過配套措施，藉由潛水觀光帶動稅收及當地民眾就業機會；但望安鄉長許賢德質疑以摸彩抽獎方式鼓勵連署，如何代表澎湖民意，同時南方四島水電基礎設施都未完善，現行的相關禁漁措施已相當完善，包括黑尾冬等都是洄游性魚類，應比照原住民保留傳統漁獵方式。

唐鳳彙整意見提報行政院

針對各界的建言，政務委員唐鳳表示將彙整提報給行政院，由於尚無科學調查作為依據，將維持現行禁止底刺網、規範流刺網網目大小作業方式，「暫時」不會擴大至其他漁法，等待進一步科學調查報告出爐再行調整，不會貿然變更，同時針對執法能量不足的問題，也會通盤進行研討。