〈南部〉台東焚化廠備用 黃健庭提3不

2017-11-04

不修繕、不啟爐、不會有垃圾危機

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長黃健庭昨天提出任內的焚化廠三不政策：不修繕、不啟爐、不會有垃圾危機。在他任內，焚化廠維持備用狀態。

多管齊下 日垃圾量要降至20噸

黃健庭在縣議會施政報告提出，透過活化掩埋場、擴建廚餘廠、離島垃圾在島氣化、設置垃圾分選技術處理廠等多元方案，全縣每日垃圾量可從一百噸降至廿噸，自然不需啟用焚化廠。

焚化廠是在民國八十六年因應環保署「一縣市一焚化爐」政策招商興建、九十四年完工，但因地點緊鄰台東市區，且周邊為農田，引發民眾擔心污染而發動抗爭，縣府遲未啟用，經業者仲裁解約，一百年縣府花費十九點六億買回廠房，縣府應環保署要求，維持備用狀態。

黃健庭說，限塑政策已明顯達成垃圾減量，每日垃圾量減少十二噸，資源回收率也不斷提高；目前廚餘廠處理容量有限，導致很多廚餘丟回掩埋場，所以縣府已覓地擴建廚餘廠，每日處理量可從十五噸提高到廿八噸。

他說，縣府已投入六千萬對台東市建農、卑南鄉山里及關山掩埋場進行活化，可延長使用年限一到三年，還要再花兩億持續活化。

他說，蘭嶼及綠島的垃圾目前運到台東，如果在島設置小型氣化（封閉的燃燒室中將垃圾高溫加熱轉變為可燃氣體）廠，可進行發電，還可減少運送的碳排放。

縣府也正向環保署提案爭取「多元垃圾處理計畫」補助，垃圾外運前再次分類，估計可再挑出高熱值及生質燃料，每日外運垃圾量可從一百噸降至廿噸。

他說，台東焚化廠設計的一次垃圾焚化量是兩百五十五噸，如果減到廿噸，自然無啟爐必要，也不必花三億多修繕，經多管齊下，在他剩下的一年多任期，也不會有垃圾危機。