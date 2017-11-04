〈南部〉大台南會展中心徵圖出爐 明年中動工

2017-11-04

福清得標 結合鯨魚與城牆

〔記者劉婉君／台南報導〕總經費高達二十．二億元的大台南會展中心，昨天公布國際徵圖結果，由福清營造獲得第一名及優先簽約權，設計上結合台灣歷史的兩個元素，包括「鯤鯓」的鯨魚意象及億載金城的城牆，並採輕量、環保、室內展場無柱空間方式，讓整座會展中心就像鯨魚飄浮在水面上，希望未來能成為台南的新地標。

經費逾20億 將成台南新地標

大台南會展中心基地面積五．二公頃，總樓地板面積三萬九千平方公尺，北鄰高鐵台南站及台鐵沙崙站，未來將以空橋與高鐵站連接，將可容納六百個標準攤位、容留八千五百人，預計明年中開工、一○九年底完工。

面積5.2公頃 109年底完工

福清營造建築師金光裕表示，會展中心在設計上著重機能，可容納大型物品進出，使展品布展時間愈短愈好，而人員進出則要愈快愈好，最重要的就是人員出入動線及貨物進出場裝卸動線，針對八千多人逃生避難，可在八分鐘離開展場，十一分鐘可全數撤離，符合逃生需求。而展場空間上方以長跨矩鋼索桁架形塑出鯨魚的造型，大幅降低鋼構用量，達到節能減碳，也令屋頂構造像輕巧得漂浮起來，展場外則以紅牆包覆，簡單，但也具有歷史意涵。

副市長吳宗榮表示，大台南會展中心室內為無柱空間，未來可作為多功能大會堂，至少可容納約五千五百席會議使用需求的現代展覽館，也可結合小巨蛋功能，做為表演、體育競賽、宴會及其他活動等複合式多功能使用，並定位為綠色智慧展覽館，配合附近的中央研究院南部分院、綠能科技研發中心及示範場域，除了做為南台灣的產業交流平台，也將是一座世界級的新地標。

「大台南會展中心統包工程」國際徵圖共有兩廠商投標，由台灣、日本及香港等國內外十一位知名專家學者評選，獲得第一名的福清營造曾參與花博會美術公園區、台大校園等公共建設案。第二名為達欣工程股份有限公司團隊，相關作品將於近日公開陳列展出。