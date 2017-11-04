〈南部〉東沙島污水處理 納管改善

2017-11-04

島上30棟建物 200多人

〔記者蔡清華／高雄報導〕全國第一座海洋國家公園東沙島，七十九年納入高雄市旗津中興里，島上卅棟建物、二百多人，過去污水幾乎全排入海中，未來規劃東沙島各建築物污水予以收集，並採高級處理，回收水可再利用供澆灌或洗車，一併改善島內水源欠缺問題。

東沙環礁矗立在南海，行政區早在民國七十九年由高雄市代管，距離台灣本島有二百四十浬（約四四四公里），地形完整，包含礁台、潟湖、沙洲、淺灘、水道及島嶼等特殊自然地形，海域生態系統有如海洋中的熱帶雨林。

海域由繽紛珊瑚群聚建構複雜的海洋棲地，獨特的珊瑚礁魚類、軟體動物、甲殼動物，大洋中生物鏈最頂端的檸檬鯊更是不時造訪，構成完整的海洋生態系統。

採簡易處理 造成環礁生態污染

目前島上約有三十棟設施或建築物，常駐人員約二百多人，各棟建築物的污水處理設施，僅管理站採用高級處理供回收再利用，其餘都是採簡易處理後即排放滲入土壤或流入海域，造成環礁生態污染。

營建署與高雄市府水利局多次遠赴東沙島勘查島內相關建築物及其污水處理設施，研商改善對策。

將埋設污水收集管線 集中處理

水利局說，未來將埋設污水收集管線，集中全島建物污水，進入小型污水處理系統，規模採高級處理。污水可回收再利用供澆灌或洗車使用，一併改善島內水源欠缺問題，經費粗估約六千萬元，將由市府爭取納入前瞻計畫二期補助，最快明年底動工。水利局下週將派員再赴東沙，進行細部評估規劃。