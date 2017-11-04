〈南部〉鄉鎮市自來水推行不力 潘孟安︰扣統籌分配款

2017-11-04

〔記者侯承旭、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣的自來水普及率居全國之末，部分鄉鎮的普及率甚至低於百分之二，縣長潘孟安指示於推動不力的鄉鎮市將扣減統籌分配款。

地下水豐沛 普及率僅5成

屏東縣因地下水豐沛，許多鄉鎮都以抽取地下水為主要民生水源。去年底全台灣的自來水普及率約九成三，屏東縣直到今年六月自來水普及率才突破五成，居全國最低。

目前屏東縣自來水普及率高於八成的地區只有屏東市、東港鎮、新園鄉、枋山鄉。低於二％的則有麟洛鄉、里港鄉、鹽埔鄉、竹田鄉、萬巒鄉，尤其九如鄉竟然掛零。

縣長潘孟安日前於議會答詢時表示，縣府兩年前就發函各鄉鎮市，要求全力推動自來水普及，鼓勵民眾填寫申請意願書，縣府與水公司也提供優惠補助辦法，但部分鄉鎮市卻沒有作為、甚至擺爛，基於民眾的民生健康，縣府必須有所獎懲，對推動不力的鄉鎮市，縣府將修改公式減少統籌分配款。

九如鄉掛零 最快明年初動工

自來水接管率為零的九如鄉，已經初步展現成果，鄉長張振亮表示，立委蘇震清今年協助爭取前瞻經費裝設自來水，鄉公所隨即展開說明會，兩個月內即完成十一村、七千戶的訪查，同意裝設自來水的比例高達百分之六十八，日前已將結果送交自來水公司，最快明年初可以動工，快則兩年內、慢則三年內完成施設，預估全鄉接管率至少會達七成以上。

至於里港鄉，目前僅溪北地區的定遠、信國社區裝簡易自來水，其餘地區均為地下水；鄉長林秀琴指出，這是因為里港鄉水質不錯、水量及水源也豐沛，因此鄉民長期都習慣使用地下水，前幾年進行意見調查時，只有不到一成的住戶同意裝設自來水；鄉公所會配合縣政府繼續努力宣導。