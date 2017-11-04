〈台北都會〉控五分埔都更黑箱 地主揚言退出

2017-11-04

〔記者黃建豪／台北報導〕台北五分埔自辦都市更新案一波三折，昨由台北市政府都市發展局主持公聽會，地主出面指控，該案從拆遷補償、估價到選配都是黑箱作業，更自嘲「次等公民」，質疑都更實施者財力有問題，且全程避不見面，該案將比永春都更案還糟糕，恐蓋到一半變成都更廢墟，要求退出都更。

五分埔都更案位於信義區虎林段，範圍涵蓋一三八筆土地，土地面積廣達五六九三平方公尺，規劃將現有的中古住宅和攤商，重建為地上廿三層、地下五層住商大樓，含一樓店家五十二戶及住宅三二八戶，預估都更費用達五十四．四億元，但都更後價值鑑價後可達一七一．一四億元。

然而，該起民間自辦的都更案，從估價版本差異、拆遷補償費對象、原地主無法自行選配（選擇都更後想住在哪一戶）等都被地主痛批作業黑箱，甚至組成自救會，使得都更一再延宕，許多地主甚至稱寧願放棄都更。

地主莊女士說，五分埔都更案的實施者叫鄭美蘭，不僅公設比、鑑定公式完全不公開，連變更計畫書都與送件北市府的核定版不同，作業過程完全違法，甚至地主連自行選配的權利都沒有，讓地主形同次等公民，不僅拒絕與地主面對面溝通，連公聽會都不肯出席，更可惡的是，地主兩次陳情，市府都裝聾作啞。

地主李女士也說，鄭美蘭作為都更實施者，只出資五％，買下都更範圍內的三戶，以此向第一銀行超貸四．三六億元，手法與鬧得沸沸揚揚的慶富案如出一轍，不僅沒有專業能力，連財務能力都不明，隨時可能讓五分埔都更案變成和永春案一樣的斷頭都更案， 市府卻放任建商刀叉吃人肉， 如果地主連想退出都更都不行，大家以後法院見。

都更處︰會持續加強各方溝通

都市更新處事業科長江中信表示，都更案最初能推動，就是因為多數地主同意都更，是採多數決，若要退出並不是那麼容易，相信地主、實施者與市府之間還有協商的空間，會持續加強各方之間的溝通，來解決地主的疑慮。