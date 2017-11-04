〈台北都會〉北市敬老卡福利升級 愛心卡長者未同享

2017-11-04

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市砍重陽敬老禮金後，柯市府端敬老卡政策，全面提供免費交通，鼓勵長者走出戶外。但民進黨市議員簡舒培指出，持「敬老卡」搭捷運免扣款，但持「愛心卡」卻會被扣款，長者只能擇一申請，批同為台北市民卻有不同待遇，質疑政策有漏洞，初估有五萬人權益受損。對此，柯文哲坦言，「這沒道理」，表示會召開緊急會議，今天就會公布

處理方式。

5萬身障長者權益受損

今年重陽節北市擴大敬老卡可適用功能，過去只能免費搭公車，現在北市四十三萬銀髮族也可持卡免費搭乘捷運、貓纜、進出市有場館。不過，這項政策卻未惠及愛心卡，北市五萬三千多名六十五歲以上身心障礙長者，若持愛心卡搭乘捷運，仍會被扣款。

簡舒培批，北市六十五歲以上身障長者僅能擇一申請，市府的老人福利政策有兩套卡、標準不同，要求「愛心卡」功能比照現有「敬老卡」實施。

簡舒培更列舉北市十月以來愛心卡相關陳情案件，據北市公運處統計近五十件，大多就是反映愛心卡待遇較敬老卡差，批柯只會解決片段問題，卻不知做政策通盤檢討。

柯轉身疑惑地問一旁交通局長張哲揚，「這應該都是六十五歲以上長者的福利啊？」

張哲揚說明，敬老卡與愛心卡分別由社會局、公運處發放，才會產生不同調問題；若要擴及持有愛心卡長者，還得擴及「陪伴卡」，系統很難馬上改。

柯︰今公布處理方式

柯旋即抓頭回簡，「我承認是規劃漏掉了，多拖一天就多被罵一天，這是個危機啦。」表示會立即召開緊急會議，今天會公布處理方式。