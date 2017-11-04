〈台北都會〉《世大運落幕逾2月》台北田徑場草皮爛 害足球選手摔傷

2017-11-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運八月底風光落幕，但舉辦開閉幕式的台北市田徑場，迄今仍有大片草皮破爛不堪，不美觀更影響使用，民眾抱怨連連，甚至有選手因爛草皮滑破褲子而受傷。市議員許淑華昨在市政總質詢時批評，市長柯文哲一天到晚追究別人責任，卻不思檢討。北市體育局代理局長蔡培林表示，因草皮養護需要時間；柯文哲則勉強說，「好啦好啦，我們去補。」

體育局︰活動密集 未獲適度休養

因應二○一七台北世大運，台北市政府斥資一．七億元整修台北田徑場，並取得國際田徑總會（ＩＡＡＦ）一級認證，然而世大運開閉幕式舉行後，田徑場草皮嚴重受損。

台北市議會昨進行市政總質詢，許淑華指出，市府耗費上億元整修田徑場，賽後再花六十萬餘元維修，但日前二○一九亞洲盃足球資格賽在田徑場舉辦，中華隊勝巴林，踢進球的選手竟因爛草皮滑破褲子而受傷。

議員批柯不檢討 老在究責別人

許淑華批評，柯文哲一天到晚在追究別人的責任，除屢砲打中央，還管到高雄市長陳菊執政的高市府財政，但世大運開閉幕式至今不檢討，上週六舉辦的重陽節登山濺血檢討也稱與自己無關。許質疑，北市的統籌分配款比其他縣市多，柯的第二預備金都比別人多，卻只會做政治秀。

北市體育局表示，世大運後接續舉辦七場使用草皮的活動，因活動密集，加上處於非草皮生長期，導致草皮無法獲得適度休養，因此復原狀況約七、八成，但裁判區、角球區等較常使用區域，草皮則尚未完全復原。未來將研議是否於草皮非生長期，限制場地活動使用類別，增加草皮保養維護時間，讓草皮獲得充分休養，提供良好運動環境。