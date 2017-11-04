〈台北都會〉留住郵輪旅客 基隆議員促加強行銷

2017-11-04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港轉型郵輪母港，今年還獲選「亞洲最佳郵輪母港」，不過，議員卻質疑屢創新高的郵輪旅客人次對基隆來說都只是過客，建議市府應加強行銷，讓遊客瞭解基隆特色，設法把遊客留下來。

基隆港務分公司統計基隆港國際郵輪停靠艘次及遊客人數，從民國一○四年三百七十三艘次、旅客人數五十六．三萬人次，一○五年四百三十九艘次、旅客人數六十六．三萬人次，今年一到八月已累積三百七十四艘次、旅客人數已近六十萬人次，較去年同期成長約三成，預估今年度將達五百四十艘次、旅客人數八十六萬人次，可望再創新高。

「就算郵輪帶來上百萬人次又如何？」市議員陳江山說，郵輪進來就只是處理一些廢棄物、油污，遊客一下船就被遊覽車載到別的縣市，市府本身沒有一個具體、完整的規劃來留住遊客，郵輪遊客始終「過門而不入」。

建議空拍景點船上播映

市議員莊榮欽建議市府，將轄內觀光景點空拍製成影片，並與郵輪代理公司合作在船上播映，讓遊客對基隆更加瞭解，吸引遊客在基隆停留做半日遊、一日遊，而市府更應該把各景點的公共設施做好，對遊客才有吸引力。

市府︰將加強建設與服務

市府表示，目前郵輪停靠的後勤補給及觀光服務需求供應鏈已經成形，將加強硬體建設、優化觀光服務機能。