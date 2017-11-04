〈台北都會〉豬肉販辦關懷據點 6旬嬤超給力

2017-11-04

〔記者葉冠妤／新北報導〕從豬肉攤販到社區關懷據點推手，泰山大科社區發展協會理事長蔡黃阿員超給力，即便年近七十歲，仍充滿無人能及的行動力，親自為長輩們做居家訪視、在關懷據點推動惜食分享、大玩竹編藝術樣樣來！

推動才藝課程、惜食廚房共餐

原本在市場賣豬肉的蔡黃阿員，因先生蔡基甫接任大科社區發展協會理事長，自己在十多年前也跟著先生「下海」，從此與社區長輩黏在一塊兒，照顧大科社區內近百位老人家，不但開設關懷據點，開辦手工肥皂、竹編等多項課程，還推動惜食分享廚房，利用NG蔬果製作美食讓長輩共餐享用。

訪視近百位長輩 車禍受傷不停歇

個性閒不下來的她，即使年近七十歲，仍親力親為、逐一到長輩家訪視問安，日前在與其他單位的會議途中，車禍導致她右手脫臼，蔡黃阿員還是馬不停蹄張羅事情，深怕有所耽擱。

好強、好學的她，每每在據點開設一項新的課程，都會先跟老師把那項技藝學起來，她笑說，自己現在成了手工肥皂與竹編專家，學到出師，還厲害到在其他社區或學校授課，前陣子黎明技術學院師生到據點烹飪餐食，蔡黃阿員在一旁看著，也技癢起來，跟著老師學做高麗菜肉捲，想要以後常常做給長輩吃。

兩年多前蔡基甫往生，蔡黃阿員接任理事長，她說大科年輕人嚴重外移，沒人顧這些老人，辛苦歸辛苦，但「潦落去就對了」，彷彿照顧長輩已成為她生命的一部分，不容推辭與放棄。

新北市社會局長張錦麗表示，大科社區兼具社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部、老人共餐等多項功能，現在又成為惜食分享廚房，在社區內協助照顧高齡長輩，讓長輩能在地就養、健康樂活；該據點在年底前，也將成為長照2.0的Ｃ級巷弄站，更進一步肩負起照顧社區長輩的功能。