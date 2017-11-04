〈台北都會〉綠營基層反柯文哲 議員批賣友求榮

2017-11-04

〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴議會進行市政總質詢，民進黨市議員李建昌針對近期柯與綠營間的互動，直言基層有很多質疑的聲音，認為柯文哲根本看不起民進黨基層，批評柯會賣友求榮。而市議員簡舒培則痛批柯文哲的政治立場由早期宣稱的墨綠已轉為紅色，白色力量已被中國收編，柯對此不客氣回應，「你要什麼樣的民調都可以做給你」，諷社會假民調多，議員不可以拿民調隨便抹紅。

柯︰不要拿民調隨便抹紅

李建昌指出，前半年跑基層，面對不滿聲浪，仍努力幫忙安撫，但最近基層已不滿到要求不要再「養老鼠咬布袋」，明年一定要推派黨籍候選人。李建昌酸指把柯當朋友，又怕被賣掉，現在基層認為柯會賣友求榮，對他的施政價值、理念，都有很大質疑。

由於柯文哲昨上午又到行政院放砲，要求針對世大運維安召開檢討會議，李爆料，北市警曾回函警政署世大運維安自己處理就好，但柯至今未檢討北市警力。李質疑，若此事發生在外縣市，柯難道不會質疑外縣市警力部署及維安問題？

李建昌直言，市議會民進黨團過去為了市府總預算，不斷與其他黨團溝通、協調，如果柯認為不需要綠營黨團的幫忙，「好啊，這次總預算切一切，大家來清算，要這樣嗎？」市議會民進黨團已有三分之一不爽柯，有三分之一對柯的立場存疑。

簡舒培也說，柯三年前選舉時宣稱為綠營盟友，但這兩年已經有轉變，藍營甚至傳柯文哲為藍營的救世主；指藍白結盟，國民黨可深化本土，對柯二○二○總統大選也是非常有力的雙贏局面。

簡拿民調指出，柯文哲國內政治立場不僅逐漸傾藍，最近還被中國收買。對此，柯文哲說，「要什麼樣的民調都可以做給你」，「我要抗議，不能拿民調抹紅我。」他認為，現在假民調很多，作為政治人物，要有能力分辨。但簡認為，此民調有一定的調查程序與採樣，有其參考價值。