〈台北都會〉《大巨蛋案解約玩假的？》蔡壁如密會趙藤雄 求給公安改善同意書

遠雄要求市府協助完成性能審查
〔記者沈佩瑤、蕭婷方／台北報導〕台北市議會昨進行市政總質詢，民進黨市議員許淑華、李建昌和梁文傑輪番質疑市府對大巨蛋案的態度。許淑華拿出資料指出，去年市府揚言公安改善最後期限到九月八日，否則就解約，但柯表面放話要解約，卻在解約期限前私下指派市長室主任蔡壁如與趙藤雄密會，拜託遠雄趕快給市府改善同意書，市府才能定調不予解約「續建」。但昨天遠雄送來的同意書曝光，內容竟不只柯在記者會中對外發表的四點聲明，還有遠雄要求市府「協助」的三點聲明，其中最關鍵的一點是「協助遠雄公司完成台灣建築中心之防火避難性能認可審查」。
遠雄同意書竟無市府簽名
許淑華痛批，市府沒有在同意書上簽名，卻拿來當成不解約的理由，柯文哲根本自導自演巨蛋公安審查案，和趙藤雄聯手護蛋，柯稱他在大巨蛋案沒有妥協，事實上根本在為連任而妥協。對此，市府昨晚發出聲明表示，該份同意書是遠雄於收受市府限改函後所提出，用以表達願意繼續履行契約之意思，屬遠雄單方的意思表示文件，本無庸經市府簽署，故市府收受後並無於該同意書上簽名。但柯文哲昨在議場坦承，召開記者會前確實看過這份同意書，至於同意協助遠雄的三點聲明，柯則避重就輕說，「我的目的只是要他送件進來，反正現在也還沒通過。」
遠雄︰雙方共同討論下完成
遠雄發言人楊舜欽昨受訪時則吐槽「北市府不意外」。楊表示，同意書都是在雙方共同討論下完成，市府卻以「法務認為不能簽」、「沒有文號沒有公信力」等理由拒簽，當時的氛圍都認為要解約，也有談到合意終止契約，九月七日當天也依照市府要求召開記者會，朗讀同意書內容。
許淑華表示，該份同意書中，遠雄要求市府協助完成台建中心的防火避難性能審查，隨後就傳出蔡壁如頻頻致電時任財團法人台灣建築中心執行長許銘文，要求加速通過審查，審查通過後，許銘文二月卸任執行長時，又傳出市府有意找他接任北農董事長。
許淑華質疑柯文哲是拿北農董事長大位，換取大巨蛋在台建中心審查通過，解套大巨蛋案，後因消息曝光，中央不同意，北農董座才改由副市長陳景峻接任。
另一方面，李建昌要求法務局長袁秀慧說明和遠雄解約前提，袁秀慧表示，終止契約要有違失，一種是重大延宕、不可能完成；一種是品質重大瑕疵，蓋成後無法作為巨蛋使用或有重大公安問題。她也坦言，遠雄絕對不會同意終約，後續可能提出假處分、假扣押，市府必須提出反擔保，大巨蛋用地將閒置，官司估計要五至十年。
對此李建昌諷，官司恐要纏訟七、八年，就算柯文哲明年連任，也不會有結果，並酸指「大巨蛋擺在市中心，可以改裝當片場，拍異形、外星人、鬼怪電影。」
梁文傑則直言，「從商人角度來看，我認為遠雄想落跑，現在等北市府解約。」梁表示，巨蛋的財務計畫書為九十五年的計畫，當時計畫很簡單，考量中客，預計做商場和旅館，但現在情況改變，做商場、旅館賺不了錢。遠雄有銀行團利息的壓力，他若是遠雄股東，光買股票就被套牢了。
梁也嗆柯，先前柯與其他議員吃飯時說自己是遠雄幫，但遠雄沒有捐給他一毛錢，批柯亂講話。柯昨則秒回，「我都忘記了，我腦子沒有印象。」