〈台北都會〉基隆國小建校舍變工法 議員疑鑽探不實

2017-11-04

開挖發現岩盤落差六米

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義、仁愛國小正在進行老舊校舍工程改建及新闢地下停車場工程，昨天工務處到市議會報告，開挖後發現岩盤落差六米，需要變更設計更換工法，引發議員質疑鑽探不實，要政風介入調查。另外，議員也批評施工粉塵、噪音影響學生受教權，建議另覓安全場所安置學生上課。

工務處報告指出，一○五年鑽探報告測得岩盤深度約八．三公尺，但實際開挖後，發現岩盤深度僅約二．三公尺，由於岩盤較淺，使得施工影響到師生上課，決定變更設計，將原連續壁工法改為混凝土排樁工法。

議員韓良圻、陳江山、藍敏煌等指出，變更工法應完成程序再施工，不能便宜行事，此外，地質鑽探落差近四倍，懷疑鑽探不實，要求政風介入了解。

工務處︰經費不增 噪音較低

工務處長張元良強調，沒有真正開挖，不會清楚地下的實際狀況，現在發現岩盤比原預期來得淺，不過，愈淺承載力愈安全，採排樁工法，施工噪音會很低，安全部分也有專業技師嚴格把關，並無設計時未落實鑽探的情事。工務處表示，混凝土排樁工法也是鑽探報告建議的其中一種，不會增加工期及經費。

此外，市議員張芳麗、鄭林清良、莊榮欽、呂美玲、施世明等人認為，粉塵、噪音及工地安全問題，是很多家長關心的重點，建議由市公車接駁學生，暫時到其他閒置處所上課。

市府表示，每天都進行噪音與粉塵檢測，超標會立即與工務處協調，調整工項，健康篩檢也會特別留意學童聽力與肺部，目前評估還不用移動學生。