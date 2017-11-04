〈台北都會〉林口擬設無人車 2.5公里專用道要10億

2017-11-04

〔記者賴筱桐、黃佩君／新北報導〕林口世大運選手村將於明年轉作社會住宅，預計引進一萬多人進駐，為協助創新產業發展，並解決周邊交通接駁問題，經濟部初步構想投入十二億元經費，在林口地區研發無人車自動駕駛系統，其中十億元將施作二．五公里長的專用道，遭地方民代質疑浪費公帑，恐淪為「無人搭的車」。

朱立倫︰是否闢專用道 尚無定案

朱立倫表示，歡迎中央把林口區設為無人駕駛巴士的試驗性場域，是否另闢專用道路，需要再研究。經濟部以世大運選手村為場域試辦自動駕駛車，有兩種可能性，一是接駁功能，二是區域性生活機能，目前尚未定案，市府會配合中央規劃，讓林口居民交通更便利。

經濟部︰僅為構想 未具體規劃

經濟部中小企業處表示，該處確實有在林口世大運選手村進行無人車試驗場域的初步構想，但目前僅為構想階段，相關經費及規模都尚未有具體規劃；無人車試驗技術有多種模式，尚待詳細參考比較，現階段討論仍太早。

新北市議員蔡淑君昨天在議會質詢指出，首先須釐清中央推動無人車系統目的，究竟是要改善地區交通，還是要做智慧產業的試驗場域？根據經濟部規劃，無人車系統總經費約十二億元，其中十億元將施作專用道路，全長二．五公里，未來從林口社會住宅接駁至捷運站。她質疑，究竟這是智慧產業還是道路工程產業？定位不明。

議員︰改善現有交通系統較實際

蔡淑君說，樂見有創新或智慧產業在林口發展，但定位應清楚。無人車專用道平均每公里要價四億元，如果只單純為了接駁功能，必要性有待商榷，不如將經費妥善分配，改善現有公車轉運站或交流道等交通系統較實際。她憂心若規劃不周，最後淪為「無人搭的車」，非常可惜。

交通局長王聲威說明，林口社會住宅未來有青年創業基地，周邊有國際媒體園區，可形成產業聚落。無人車在國外主要為接駁功能，在台灣並非正式交通載具，台北市、高雄市尚在試驗階段，未來市府會配合中央規劃，針對道路、候車亭、維修場站等建設提出想法，進一步和中央討論。