〈北部〉吳澤成入閣 陳金德接任宜蘭代理縣長

2017-11-04

下週一交接 陳：會讓縣民有感

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕行政院昨日宣布宜蘭縣代理縣長吳澤成入閣，接任行政院政務委員兼台灣省政府主席，宜蘭縣代理縣長職缺，由前中油董事長陳金德接任，下週一在宜蘭縣政府辦理交接；吳澤成指出，他無法決定自己去留，未來擔任政務委員，有關宜蘭的案子一定全力以赴；陳金德則說，一定不負行政院所託，全力推動縣政，讓縣民有感。

吳澤成是宜蘭縣礁溪鄉人，曾任公共工程委員會主委；民國九十八年林聰賢任宜蘭縣長，延攬擔任副手；今年二月，林聰賢升任行政院農委會主委，吳澤成代理宜蘭縣長迄今八個多月。行政院基於人才需要，請吳澤成「入閣」幫忙，人事紛擾多時昨天塵埃落定。

「做得好不好由縣民評斷。」吳澤成指出，命令是中央決定，他無法決定自己去留，未來擔任政務委員，有關宜蘭的案子需要跨部會協調會議，他一定全力以赴，協助宜蘭，全運會前就與行政院長賴清德見過面，既然中央有需要就依照指派，未來一定盡心盡力做好工作，代理縣長期間，縣府同仁真的一天當兩天、三天用，全心全意為民眾服務。

吳稱讚陳金德經歷豐富，相信能延續縣政，不怕提出的八年縣政計畫被中斷，他始終以前法務部長陳定南的「頂真」精神為楷模，要把這樣的精神帶往行政院。

陳金德透過幕僚表示，目前還未正式走馬上任，不便受訪，謝謝大家關心，一定不負行政院託負，全力推動縣政。

民進黨宜蘭縣黨部表示，吳澤成、陳金德都是宜蘭優秀人才，吳做事親力親為及無私奉獻，相信接任政務委員會有更傑出表現，陳金德行政經驗富，有能力、有衝勁，是代理縣長的最好人選，一定能給宜蘭新氣息、新希望。

縣黨部也期望陳金德能針對目前引起民怨的政策，例如農舍興建問題、房屋稅，地價稅等作完整改善，以回應民意，同時凝聚團結民進黨力量，在明年選舉再次贏得人民支持。