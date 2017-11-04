〈北部〉不放棄患者 王立信醫病也醫心

2017-11-04

從醫40年 獲花縣醫療奉獻獎

〔記者王峻祺／花蓮報導〕曾在全台爆發SARS期間，搶救回數百名病患生命的花蓮慈濟醫院副院長王立信，從醫四十年來專攻病症棘手、叵測的「感染科」，今年已六十四歲的他依舊堅守崗位，除細心照料患者外，還致力提攜後進醫師，傳承寶貴醫療經驗，榮獲今年花蓮縣醫師公會第十屆醫療奉獻獎，將在醫師節慶祝大會上與另外二名得獎者一起接受表揚。

承接父母衣缽 專攻棘手的感染科

花蓮慈院感染科醫師王立信，出身醫生世家，父母王英俊、黃梅芳都曾在花蓮擔任醫師工作，直到民國八十多年才相繼退休，王立信也因從小受父母從醫影響，自學生時代就立志當醫生，希望承接衣缽，為病患醫身、醫心。

王立信說，從父母親身上學到醫者典範，特別是感染科的病人病症變化多端，每當在臨床上碰到複雜或是罕見疾病時，也總會回家與父母討論，透過不同見解，為病患找出最好的治療方法。

曾經有一名家住外縣市的溫姓老婦，因不明原因昏迷，住院三天治療仍未甦醒，由家人轉到花蓮慈院求診，歷經王立信一連串的檢查後，判斷是因「病毒性腦炎」才會昏迷不醒，治療半個月左右，才成功把老婦從鬼門關前救回來。

逐漸康復的溫姓老婦，後來都稱王立信為「大老師」，因他不只身材高大，還會貼心鼓勵她要積極治療，宛如老師般殷切叮嚀，家屬更誇王立信在母親最危急的時候，用最堅定的語氣與溫暖神情，給了全家勇氣與信心。

「診治感染病人過程，如同過關斬將！」王立信說，用盡全力醫治病人後，每當看著病患從膠著病情到脫離險境，心裡的踏實感，總讓他能夠安心吹著口哨回家，那種替病人高興的心情，實在無法用言語形容。

他強調，行醫四十年，無論病人情況多麼危急，只要有一點希望都不能放棄，感恩過去病人用自己的身心提供他寶貴醫治經驗，讓他能用在下一位病人身上，讓更多人活下去，在醫師眼中，病人就是最好的老師。

身兼花蓮慈院副院長的王立信，目前除需處理繁雜院務工作外，在臨床診療上也細心照護病患，幫助許多病況告急的患者，能有延續生命的轉機出現，在醫師節前夕榮獲醫療奉獻獎的報捷一出，讓院內醫護人員相繼道喜，直讚「實至名歸！」