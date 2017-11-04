〈北部〉公館國中謝昀蓁 榮獲Formosa女兒獎

2017-11-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館國中七年級學生謝昀蓁，國小三年級開始投入科學研究，曾獲法國國際發明展銅牌獎等殊榮，最近獲選勵馨基金會主辦的第十五屆Formosa女兒獎「數理科技獎」殊榮，她是全國三名得獎學生中，唯一的國中生，也是苗栗縣唯一獲獎者。謝昀蓁說，未來會在科學研究領域中，致力於老人照護相關設備運用的研究，讓老人家受到更好的照顧。

展現天賦 盼當女科學家

校長方麗萍說，勵馨基金會女兒獎共分社群經營獎、勇氣冒險獎、數理科技獎、體能運動獎特殊創作獎五個領域，主要針對十二到十八歲少女，盼喚起社會大眾對少女的重視與關懷，並進而賦予女性對自身的自信與責任。

方麗萍指出，謝昀蓁從公館國小三年級時，開始接觸科學教育，激發學習興趣，雖然家境小康，父母親也傾全力支持，陪同她參加多項競賽皆獲得佳績，曾獲法國國際發明展銅牌獎、兩岸青少年科技創意創新大賽亞軍、全國中小學科展國小組第一名，小小年紀展現數理科技的驚人天賦。

「能獲得這個獎項，對我是很大的肯定，也讓我更有信心。」謝昀蓁說，這條路是自己所選擇的，一定會堅持走下去，感謝所有指導過她的老師及校長們，她最喜歡化學，未來會繼續朝研究發明之路繼續邁進，盼能成為一位女科學家。

導師劉慶宗指出，謝昀蓁勇於嘗試、勤於學習、搜集資料，設法突破各種問題的瓶頸，面臨挫折時，不輕易放棄，參加科展期間，也熱心指導國小母校的學弟妹解決問題，頗具領導統御能力，各方面的表現，都令人刮目相看。