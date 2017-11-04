〈北部〉老倉庫變藝術村 邀你晃晃鐵樂町

2017-11-04

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市原日治時期戰備倉庫，成功變身為鐵道藝術村，結合藝廊、咖啡廳、親子空間、藝術家工作室，市政府即日起到十二月八日舉辦「晃晃鐵樂町」社造藝術活動，有市集、藝文表演等。

七十六年歷史建築重生

新竹市長林智堅說，鐵道藝術村的建物已有七十六年歷史，以檜木橫梁、紅磚牆、屋頂黑瓦為建築特色，他上任後指定為「歷史建築」，改造為四百坪開放式藝文空間，邀請藝術家進駐，並設置藝廊、咖啡廳、親子藝文空間。

林智堅說，「晃晃鐵樂町」活動，將以音樂、肢體、聲光帶領民眾與藝術零距離互動，除有集結全台手作達人的創意市集，還有台南人劇團在新竹首次演出。

每週末都會有限定市集

林智堅表示，「晃晃鐵樂町」採多元互動式藝術展演，包括舞蹈、音樂、戲劇、市集，活動分成「鐵鐵藝術」、「鐵鐵市集」和「鐵鐵劇場」三大主軸，以社造藝術為型式，吸引民眾參與老倉庫空間活化，即日起到十二月八日，週末都會有限定市集，民眾可選購限量手作品，並透過音樂、肢體、聲音、光影等元素近距離互動，親近、融入藝術。

林智堅說，鐵道藝術村隱身在新竹火車站後站、民宅小巷之中， 已蛻變為全新藝術空間，成為城市新亮點「後站藝文走廊」、 國內外鐵道迷必訪的打卡景點。他推薦「追火車月台」，可零距離觀賞各式火車經過，「一定會是孩子的最愛！」

詳細活動內容可上「晃晃鐵樂町」粉絲專頁查詢或打洽詢專線03-5332841。

策展單位智邦藝術基金會表示， 將邀請台南人劇團團長李維睦，運用舊木料打造大型裝置「木頭會說話」和「木頭會說話：傳森筒」，讓民眾可以親手觸摸、傾聽作品，感受木頭的聲響與肌理，展場更佈設空白大型展版，讓孩童盡情發揮藝術創意，共同創作出獨一無二的展場公共藝術。