〈北部〉學校周邊夾娃娃機充斥 桃園將稽查

2017-11-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕近來桃園市夾娃娃機專門店如雨後春筍冒出，小小的店面擺設十多台夾娃娃機，市議員劉茂群昨天質詢時說，很多專門店就設在學校附近，學生流連忘返常花光早餐錢、餓著肚子上學；市長鄭文燦表示，夾娃娃機就像自動販賣機，並無違法問題，但會對學校周邊的專門店進行聯合稽查，針對稅務、工商登記、供夾取的物品是否合法進行調查。

家長投訴 學生沉迷花光早餐錢

劉茂群表示，八德區大成國小、瑞豐國小、廣興國小及永豐中學都有家長投訴，學校附近多了好幾間夾娃娃機專門店，學生沉迷於夾娃娃遊戲，十元、十元的投，不到幾分鐘就花了數十元，甚至把買早餐的錢都花光，更誇張的是，還有民眾向她投訴妻子迷上夾娃娃，才幾天的時間就花掉六千元，這是一家子半個月的菜錢，投訴的民眾也氣到一週不跟妻子說話。

議員建議 學校周邊比照網咖管理

劉茂群說，夾娃娃機專門店設在學校周邊，對學生影響很大，建議比照網咖模式，規定一定距離內不准設置。

鄭文燦表示，目前的夾娃娃機就像自動販賣機，無法禁止在校園周邊擺設，但可以禁止進入校園，既然對學生身心健康造成影響，會責成經發、衛生、警察、地方稅務等單位，就擺設的物品是否合法、是否占用騎樓、逃漏稅等進行清查。

經濟發展局長朱松偉表示，根據經濟部解釋，夾娃娃機若讓消費者投足金額即可夾取到商品，就可算是「選物販賣機」，目前夾娃娃機都設有保證夾取金額，若無保證夾取金額才能歸類於電子遊戲機，設置必須符合電子遊戲場業管理條例規定，而「選物販賣機」就像自動販賣機般並無限制，只需辦理營業登記即可。