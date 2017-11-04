〈北部〉八德閩臺宮、龍山寺整修 打造觀光新亮點

2017-11-04

市府斥資1950萬 明年六月完工

〔記者魏瑾筠／八德報導〕位於八德區大湳公園的閩臺宮及龍山寺，是桃園馬祖人的信仰中心，至今已有卅多年歷史，為提升結構安全及耐久性，市府斥資一九五○萬元進行「馬祖信仰中心整修工程」，預計明年六月完工，市長鄭文燦昨出席開工典禮表示，整修工程將恢復閩東建築原貌，保存閩東文化、美食及宗教信仰等特色，打造成為桃園觀光新亮點。

鄭文燦說，馬祖在一九七○年代因漁業資源匱乏，導致許多鄉親遠走他鄉另覓工作機會，而當時八德區因工廠密集，擁有許多就業機會，吸引馬祖鄉親一個拉一個移居、落腳，傳承至今已有第三代，目前在桃園市定居的馬祖人約有五萬人，比馬祖的一萬二千人還多，堪稱「馬祖人的第二故鄉」，其中八德區的馬祖鄉親就佔了約一萬人，過程中也帶來了馬祖的美食、信仰及文化，閩臺宮、龍山寺代表著馬祖人的移居歷史。

他表示，閩臺宮供奉的主神為媽祖娘娘、龍山寺則為五靈公，都是馬祖當地的重要信仰神明，藉由重建除了可保存馬祖獨特的宗教信仰文化，也有助提升遷台馬祖鄉親間的聯誼、促進馬祖與桃園的交流。

連江縣長劉增應昨也親臨現場並表示，感謝鄭文燦大力發展及推廣閩東文化、馬祖美食，而馬祖也與桃園簽署「桃園連江交流合作備忘錄」，增加雙方交流、深化縣市情誼。

市府新建工程處表示，「馬祖信仰中心整修工程」包括閩臺宮廣場整修、金爐遷移、公共廁所拆遷等，而龍山寺則是原位拆除重建，並以金木水火土五行概念中的「火」為主題，重現馬祖廟宇獨有的「封火山牆」建築特色，兼具美觀與防災效益，工期約二四○天，預計明年六月完工，完工後將成為馬祖鄉親宗教文化交流及服務長輩的關懷據點。