〈北部〉太魯閣馬拉松今開跑 周邊交管

2017-11-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕享譽國際路跑賽事的「太魯閣峽谷馬拉松」今登場，台八線太魯閣橋南端至天祥段、台九線太魯閣大橋南下車道及舊台九線太魯閣橋北端至錦文橋等路段，自凌晨三時卅分至下午二時許，將分階段交通管制禁止車輛通行，提供上萬名跑者一條安全順暢的峽谷賽道。

花蓮縣警察局交通隊、新城警分局及保七總隊第九大隊等單位，今年一共派出一百廿九名警力，分散在各路口及長達四十二公里的馬拉松賽道上，由於每年壅塞點總會擠在錦文橋南端，警方也將加派警力疏散非選手等人員的留置。

新城警分局長蘇保安說，賽事期間太魯閣大橋南下車道及太魯閣橋北端至錦文橋等路段將進行交通管制，台八線一六八公里處稚暉橋西端也會設下管制站，禁止西部人車往東進入，管制時間於凌晨四時正式開始。

由於太魯閣國家公園管理處腹地狹窄，今年採「接駁專車」疏運選手，共有八十輛接駁車往返新城火車站及會場，富世國小至太魯閣口、閣口至溪畔路段均禁止民眾路邊停車，避免壓縮賽道，導致跑者受傷或車輛遭到碰損。

縣府表示，全程、半程及小馬馬拉松於七時起跑，迷你馬拉松則在四十分鐘後接續開跑，今年共有一萬二千名選手參賽，為確保台八線沿途賽道安全無虞，已加派人力監控易落石路段，期望賽事順暢無阻。

位在花蓮玉里鎮的玉東國中，有一群懷抱田徑夢的部落原住民學童，他們的幕後推手謝德川，除是田徑隊教練也是在地農夫，更是剛拿下台北世界大學運動會一百公尺金牌選手楊俊瀚的啟蒙教練，今天也將帶著十位小選手領跑迷你馬，與所有跑者一起為夢想而跑、為健康而跑。