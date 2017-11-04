〈北部〉停放近1年 南方澳漁民控11船霸占船席

2017-11-04

蘇澳區漁會將協商 要求駛離

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣議員邱嘉進等人，點名某漁業公司所有的十一艘漁船，長期停在南方澳第三漁港，猶如霸占船席，影響港區卸魚、整補、漁港施工；蘇澳區漁會昨決議，將邀漁業署、縣府、漁民及業者代表協商，盼這批漁船儘速駛離南方澳。

南方澳第三漁港停靠五十噸以上大型漁船，是鯖魚卸魚碼頭，蘇澳區漁會大樓旁的港區，由一家漁業公司旗下的船隻停泊，不用繳交費用，被質疑強占有限船席，引起不少怨言。

船公司：去年停擺 正尋找買家

漁船公司回應，所屬漁船入籍蘇澳也是捕撈鯖魚，近幾年來漁獲量不佳，入不敷出，船隻去年才停擺，暫停南方澳第三漁港，正在尋找買家打算脫手，承諾配合協商，另覓合適地點停泊。

南方澳鯖魚年產量六萬噸，占全國九十％，被譽為「鯖魚的故鄉」，多數加工製成魚罐頭，每年十月到隔年一月，鯖魚油脂多，是捕捉旺季。

蘇澳區漁會昨舉辦台灣鯖鰺漁業協會發起人暨第一次籌備會，會後討論漁業公司漁船長時間停靠港區爭議；漁會理事曾太三說，南方澳第三漁港是大型漁船作業基地，停泊空間有限，根據漁業署調查，高雄市興達港漁船較少，不妨開往當地停泊。

「要儘快處理！」出身南方澳的邱嘉進說，這家漁業公司的船隊已多年沒有出港作業，卻占住第三漁港船席，連施工中的碼頭加高工程，因漁業公司漁船太靠近岸邊，無法繼續施作，讓漁界怨聲載道。

漁會總幹事陳春生說，第三漁港約可容納九十艘漁船，平常有百餘艘進出，漁業公司十一艘船占去許多船席，港區擁擠不堪，將由區漁會行文主管機關召開協調會解決。