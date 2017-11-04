〈北部〉後龍溪橋側大缺口 下週修復

2017-11-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮台一線上的後龍溪橋橋邊出現缺口，原來約一米高的護欄，出現了長達三米寬的缺口，除了緊鄰慢車道更直通橋底，對於交通安全影響甚鉅，引發地方人士及用路人驚慌，呼籲相關單位儘快修復。

車禍造成 已提告求償

交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段則指出，這段缺口是車禍造成，當時肇事者曾允諾會負責修復，豈料後來人間蒸發，聯絡不上，目前已經向法院提告，向肇事者求償，將立刻搶修，預計下週完成。

苗栗工務段指出，護欄被撞壞的時間點約在今年二月，之後因為護欄未完全損壞且鋼筋仍在，評估後認為無「立即性風險」，最近才移除護欄準備重新修復，對民眾的交通行車安全，應該不會有太大影響。

由於後龍溪橋是後龍鎮市區通往西濱快速公路與福爾摩沙高速公路和鄰近西湖鄉幹道，且缺口出現處正接續台一線道路南下轉彎處直線道路，讓不少民眾見到缺口後都膽顫心驚。

十米高河床 已設警示

有民眾直批，由於缺口緊鄰車道，且旁邊就是十米高的河床，加上最近風勢較強，常發生車禍，讓人擔心有人、車一不小心就從缺口處掉落橋底，所幸當地警方已趕緊設立警示號誌以及封鎖線提醒民眾。

車輛分流 民眾盼檢討

民眾指出，當時缺口的紐澤西護欄就是因為有人酒後開車，轉彎時後煞車不不及撞上護欄，導致護欄損毀，代表當地車流有一定速度，而公部門應以民眾安全為優先，移除護欄後就應儘速復舊及重新檢討後龍溪橋的車輛分流設計問題，「不要等到發生事故，或有人掉落橋下發生悲劇才重視」。