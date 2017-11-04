〈北部〉南通橋改建 更名新春橋通車

2017-11-04

南通音似難通 地方建議更名

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府昨天舉行桃園區新春橋完工通車典禮，新春橋原名南通橋，南通為當地地名，但居民認為「南通」音似「難通」之意，市府從善如流聽從地方建議，取當地「新埔里」及「春日里」第一個字改為「新春橋」，新春橋採用「斜跨單拱肋鋼拱橋」設計，全長五十米，橋面由六．三米拓寬至九．五米，工程經費約四千萬元。

市長鄭文燦說，過去南崁溪淹水情況嚴重，尤其是橋樑老舊成為阻礙河流通暢的元凶，如今南崁溪已經完成水汴頭大橋、竹夢橋、南崁大橋、新春橋等四座橋樑改建，第五座橋樑「印象大橋」也即將動工，由日本象集團設計，橋長約六五五米，Ｓ型造型的吊橋設計相當特別。

鄭文燦表示，「印象大橋」工程經費約二億元，也獲得「前瞻基礎建設計畫」支持；未來可從龜山、桃園一路騎自行車到蘆竹，全長約廿二公里，南崁溪桃園區段的親水公園綠帶也將在兩年內整合完成。

鄭文燦指出，未來會在經國重劃區施作自行車專用道及南崁溪親水綠帶，讓市民可以一路騎自行車到南崁，也規劃在水汴頭大橋鄰近河面設置「活動式攔河堰」，形成三百五十米的水域空間，成為划船、獨木舟等水上活動空間；明年桃園燈會將在南崁溪舉行，包含龜山、桃園、蘆竹等三處燈區，同時，也會請水務局完善規劃南崁溪的親水綠帶、夜間照明、步道等設施，讓市民享受夜遊南崁溪的樂趣。