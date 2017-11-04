〈北部〉桃園負債若逾500億 鄭文燦：不連任

2017-11-04

重大工程推動 議員憂步北高後塵

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北、高雄兩直轄市負債超過二千億元，市議員蘇家明昨天在議會質詢，擔心桃園市重大工程陸續推動，桃園財政恐將步上北高後塵；市長鄭文燦則回應，桃園財政是六都第一，就任時負債為二六二億元，如今降為二○五億元，未來重大建設會分十年攤提、不會影響財政，鄭文燦還意有所指地說，曾經有議員唱衰桃園財政，他宣示負債若超過五百億元就不連任，反之也希望對方辭職。

鄭文燦會後表示，這段對話是在某聚會場合，因某位議員一直認為，桃園推動這麼多重大建設一定會導致破產，他才和對方打賭，如果破產自己就不連任，如果不破產就換對方辭職，因此，昨天議會答詢時才會說出「負債超過五百億元就不連任」，由於是聚會場合的打賭，不方便公布對方姓名。

市長：財政穩健 已度過高峰期

鄭文燦說，債務成長都有比例限制，桃園市負債不可能像北高那麼誇張，未來市府財政政策將秉持穩健施政、穩健財政原則，順利度過財政高峰期，以前瞻計畫軌道建設為例，桃園市建設共二千三百億元，市府負擔金額約為五四一億元，工程約在十年內完成，平均一年編列預算約五十幾億元，目前桃園每年預算高達千億元，只要適度調整即可支應。

鄭文燦強調，要推動建設，舉債是必然，對於各項軌道建設，市府會加速周邊商圈土地開發，不僅可以打造新市鎮，也能創造商機、替市府增加財源。

蘇家明表示，高雄市人均負債超過九萬元是六都第一，桃園市目前人均負債不到一萬元，財政是六都最穩建，但重大工程將陸續推動，包含綠線捷運、鐵路地下化、棕線捷運、新北市三鶯線延伸到綠線捷運、綠線捷運延伸到中壢火車站工程及社會住宅，考驗市府財務調配能力。

蘇家明說，五四一億元只是市府必須編列預算的款項，但自償性支出六八五億元還是要市府負責，這部分包含土地開發、場站聯開，牽涉到都市計畫相關內容，希望市府能加快腳步，也避免類似機場捷運通車後，很多場站周邊還是農業區，「上面走捷運、下面牽牛」的情形重演。