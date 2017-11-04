〈中部〉老街、商圈及觀光景點 下階段路平

2017-11-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府第一階段四年五百公里的路平專案預計在明年中可完成，建設局長黃玉霖表示，下一階段的路平，將爭取前瞻預算的補助，已提出四案，有二案已獲中央同意補助，將針對老街、商圈及觀光景點出入口及和平區道路及部落為主，第二階段還在爭取，將針對浪漫台三線的行政區進行路平。

市府推動四年五百公里的路平，建設局長黃玉霖表示，市府二年來，已改善大台中超過八百處的人行道無障礙坡道，完成四百四十公里主要幹線路平，還有六公尺以下的巷道也完成九十六公里，此並未納入路平統計數字中。

黃玉霖表示，台北市六年花一百億完成五六○公里路平，台中市三年用不到卅億的經費，就能達到四四○公里的成績，且道路品質非常好。

目前建設局第一階段路平專案預計還有六十公里要完成，預計明年中會達標，路平的地區仍然是卅％在原市區，七十％在原縣區。

建設局目前已規劃下一階段的路平計畫，黃玉霖表示，已向中央爭取四筆路平的前瞻計畫預算，目前已通過二筆，分別是內政部營建署的一．六億元及交通部的四億元。建設局規劃一．六億元將進行老街、八大商圈及觀光景點的路平，其中有二千萬是使用在和平區三個部落的巷弄路平，而交通部的四億元，則是進行編號道路的路平，其中有八千萬是針對和平區編號道路的路平。