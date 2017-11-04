〈中部〉烏日環河路路平完工 機車族免犁田

2017-11-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日環河路在高鐵特定區內，可連接中山高王田交流道及七十四號快速道路，是非常重要道路，但路面過去一直凹凸不平，而且大貨車流量大，相當危險，建設局從去年展開路平專案，全長六．九六公里，目前已完工，將可減少機車族自摔「犁田」。

環河路一至五段，從烏日至大里，全長十一．二公里，其中烏日段的路面破損最為嚴重，不但路基下陷造成路面損壞，凹凹凸凸，因路面劣化產生鱷魚狀裂痕，人手孔周圍發生損壞、裂縫等問題，因此常發生車禍，附近住戶都希望市府能整修這條道路。

市長林佳龍三日在建設局長黃玉霖及烏日區長林峰輝陪同下，至環河路五段視察環河路路平成果、市議員吳瓊華、劉淑蘭及多位地方里鄰長均到場了解路平成效。

堪稱烏日最爛路 首次全面大翻修

林佳龍表示，他接到一位女性市民的陳情，指親眼看到有一位機車騎士行駛環河路，因自摔被後方來車輾過的慘狀，因此，他請建設局將環河路列人路平專案。

經過兩年的時間，建設局將堪稱烏日區路況最糟的環河路進行路平，總經費為八千一百萬，全長六．九六公里，路寬廿五公尺，總鋪築面積為十七萬四千二百平方公尺，路基改善達一萬一三五四平方公尺，孔蓋高度調整一三八座，無障礙斜坡道卅處。

建設局長黃玉霖表示，環河路路平是首次全面大翻修，品質比剛蓋好時還要好。建設局表示，環河路沿線新市鎮住宅區雛形已現，因未曾進行全面性翻修，以致於道路劣化明顯，因此市府規劃路平專案。