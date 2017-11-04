〈中部〉老農洗工業廢桶 染紅月眉大排

2017-11-04

老農違水污法 面臨3萬以上罰鍰

〔記者張軒哲／台中報導〕血流成河？后里區邱姓農民三日上午撿拾工業廢桶清洗，染紅月眉里兩條主要灌溉溝渠，居民一早發現溝水紅通通，趕緊通報，環保局指出，邱男清洗廢桶內的廢溶液後，竟直接倒入雲頭路廿八號前的排水溝，導致長約二公里的水質呈現紅色，引起居民恐慌，雖然初步未檢出重金屬及氰化物，台中市府環保局將依違反水污法對老農開罰，處三萬以上三百萬元以下罰鍰。

血水？長約二公里溝水紅通通

后里區月眉大排九甲段三日上午七點多，遭民眾發現溝水呈現鮮紅色，宛如血水般，月眉里民發現事態嚴重，趕緊通報里長張欽桐。市議員陳本添說，這條大排水溝，有灌溉農田，就怕稻田遭污染。

張欽桐說，月眉里兩條溝渠都遭污染，堪稱歷年最嚴重的一次，從月眉東路往下游流至雲頭路，約綿延二公里長，近午時分，顏色才消褪，所幸染劑並無毒性，溝渠的魚兒還能優游，有里民幽默指出，吳郭魚變成「紅龍」。

初步未檢出重金屬及氰化物

大甲警分局月眉派出所調查，邱姓農民向工廠拿了五個廢桶，打算當作農用的桶子，沒想到染紅了溝渠。環保局指出，邱姓男子清洗廢桶內廢溶液後，竟直接倒入雲頭路廿八號前的排水溝，導致排水溝長約二公里的水質呈現紅色，初步未檢出重金屬及氰化物。現場水質檢測結果pH值七．六、水溫廿三度，環保局已採取水樣送驗，將依違反水污法處三萬以上三百萬元以下罰鍰。